За розтрату держмайна на ₴17 млн. засуджено екскерівника інституту трубної промисловості у м. Дніпро

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури колишнього керівника державного інституту трубної промисловості м. Дніпра визнано винним у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вироком суду його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що засуджений організував незаконне відчуження об’єктів нерухомості інституту площею 6,6 тис м кв на користь приватних підприємств.

Внаслідок протиправних дій ексдиректора державі заподіяно майже 17 млн грн збитків.

Завдяки послідовним діям органів прокуратури у судовому порядку скасовано протиправну реєстрацію прав приватної власності на об’єкти нерухомості та забезпечено реальне виконання судових рішень про повернення майна у державну власність.

Наразі екскерівник інституту переховується від правоохоронних органів на території держави-агресора та оголошений в міжнародний розшук.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури