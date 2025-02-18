За розтрату коштів судитимуть експосадовця державного заповідника Житомирщини, який фіктивно працевлаштував приятеля

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця держзаповідника за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в. о. директора (наразі звільнений з посади) державного природного заповідника Житомирщини вчинив розтрату бюджетних коштів.

Він влаштував приятеля інспектором з охорони природно-заповідного фонду науково-дослідного підрозділу заповідника. І хоча той жодного дня не відпрацював, надавав вказівки підлеглим щомісячно табелювати його як штатного працівника.

Крім зарплати, посадовець систематично підписував накази про виплату фіктивному інспектору високих премій (подекуди 180%), відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення, лікарняних тощо.

У такий спосіб протягом 2,5 років (з листопада 2021 – по липень 2024 рр) обвинуваченим скоєно розтрату коштів держзаповідника на суму 365 тис грн.

Наразі заявлено позов про стягнення з посадовця заподіяної шкоди у повному обсязі.

Досудове розслідування проводив другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Оперативний супровід забезпечували УСБУ в області та 9-й прикордонний загін імені Січових Стрільців Держприкордонслужби України.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури