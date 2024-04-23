За розтрату майна держпідприємства майже на ₴900 тис. судитимуть ексдиректора ДП «Київська офсетна фабрика»

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора Державного підприємства «Київська офсетна фабрика» за обвинуваченням у розтраті державного майна на майже 900 тис. гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

Це підприємство входить до сфери управління Міністерства фінансів України та є спеціалізованим поліграфічним підприємством з виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

Згідно з даними слідства, обвинувачений, діючи в інтересах третіх осіб, допустив реалізацію поліграфічної продукції підприємства за заниженою вартістю. Встановлено, шо собівартість поліграфічної продукції була вищою за ціну її реалізації. Такі дії спричинили збитки підприємству на суму 900 тис. гривень.

Київська міська прокуратура