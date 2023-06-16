За розтрату майна на ₴800 тис. на Запоріжжі судитимуть гендиректора комунального підприємства

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього гендиректора одного з комунальних підприємств Запоріжжя за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, маючи відповідні повноваження, уклав низку фіктивних договорів поставки будівельного матеріалу та виробів, які очолюване ним підприємство фактично не отримало. Потім за його вказівкою цей неіснуючий товар був облікований та на договірних умовах переданий на платне зберігання комерційній структурі. За «надані послуги» комунальне підприємство розрахувалось бюджетними коштами на загальну суму майже 800 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділу поліції № 1 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура