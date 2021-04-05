За розтрату майна на понад ₴800 тис. судитимуть посадовця управління водного господарства

За повідомленням прес-служби Херсонської обласної прокуратури, посадовець за попередньою змовою з іншими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, здійснив розтрату ввірених йому товаро-матеріальних цінностей — семи електродвигунів.

Внаслідок таких дій державній установі завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 800 тисяч гривень.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція інкримінованої фігуранту статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. // 0552.ua