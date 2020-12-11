За розтрату майна в особливо великих розмірах судитимуть керівника складу будівельних матеріалів 

Бориспільською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно керівника складу будівельних матеріалів одного з підприємств, якому інкримінують розтрату майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок зловживання службовим становищем, керівник складу будівельних матеріалів, як службова особа юридичної особи приватного права, незаконно вчинив розтрату будівельних матеріалів на користь третьої особи на загальну суму понад 1,6 млн гривень, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Після вчинення розтрати обвинувачений вчинив службове підроблення інвентаризаційного опису, з метою приховати факт нестачі будівельних матеріалів перед створеною інвентаризаційною комісією.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура