За розтрату майже ₴1,3 млн. на ремонті новорічної ілюмінації в Ужгороді судитимуть експосадовця міської ради та підрядника

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та його пособника – засновника підрядного товариства.

Їм інкримінують розтрату майна у великих та особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювані розтратили майже 1,3 млн грн з міського бюджету під виглядом робіт з капітального ремонту об’єктів новорічної ілюмінації – декорацій для фотозони та вуличних гірлянд.

Вони вносили у документацію недостовірні дані, необґрунтовано завищуючи вартість робіт. На підставі фальсифікованих довідок та актів підрядник одержував грошові кошти. Такі дії вчинялися систематично протягом року.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури