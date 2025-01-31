За розтрату майже ₴2,5 млн. бюджетних коштів на преміях судитимуть ексдиректорку херсонської школи 

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури скеровано до суду до суду обвинувальний акт стосовно колишньої директорки однієї зі шкіл обласного центру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у 2022 році обвинувачена, не маючи на це законних підстав, видала накази про преміювання працівників закладу середньої освіти. На їх підставі у липні-серпні було премійовано 56 працівників, причому розмір премій для кількох із них перевищував 100 тисяч гривень.

Своїми діями ексдиректорка завдала збитків місцевому бюджету, розтративши кошти на загальну суму 2 млн 440 тис. грн.

Ухвалою слідчого судді накладено арешт на 2 квартири обвинуваченої, будинок та земельну ділянку, загальною вартістю 6,85 млн грн. Також Херсонська міська рада як представник потерпілої сторони заявила цивільний позов на суму завданих збитків, який направлено до суду разом із обвинувальним актом.

За вчинене жінці загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області.

Херсонська окружна прокуратура