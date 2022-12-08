За розтрату майже ₴200 тис. бюджетних коштів на ремонті даху лікарні судитимуть директорку будівельного підприємства
Прокурори Пологівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директорки будівельного підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, між однією з районних лікарень Запорізького району та будівельною організацією укладено договір із реконструкції даху будівлі інфекційного відділення на загальну суму понад 650 тис. грн.
З метою заволодіння частиною цих коштів директорка підприємства – підрядника умисно завищила в офіційних документах вартість виконаних робіт на об’єкті та обсяг використаних матеріалів. Ці документи стали підставою для зайвого перерахування з бюджету майже 200 тис. грн. на рахунок комерційної структури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції №4 Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Запорізька обласна прокуратураTweet