За розтрату майже пів мільйона гривень на закупівлі автомобіля для держлісгоспу судитимуть підприємця

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом пособництва в розтраті майна державного підприємства, вчиненого у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, колишній заступник директора державного підприємства «Красноградське лісове господарство» наприкінці 2018 року, діючи у змові з приватним підприємцем, уклали договір купівлі-продажу автомобіля на базі вантажівки «Урал-375», 1983 р. в., за державні кошти. При цьому процедуру закупівлі належним чином проведено не було.

Після укладання відповідного договору за вказівкою заступника директора ДП на рахунок підприємця перераховано державні кошти в розмірі майже 900 тис. грн, тоді як, відповідно до висновку транспортно-товарознавчої експертизи, ринкова вартість даного автомобіля становить лише близько 400 тис. грн.

Сума шкоди, завданої інтересам держави, склала майже 500 тис. грн.

Колишнього заступника директора ДП «Красноградське лісове господарство» оголошено в розшук.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури