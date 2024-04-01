За розтрату пів мільйона гривень бюджетних коштів судитимуть голову однієї з тергромад Вінниччини

Під час проведення процедури закупівлі транспортного засобу посадовець вчинив розтрату бюджетних коштів у великому розмірі, чим спричинив шкоду територіальній громаді. За такий злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадуємо, що на початку жовтня 2021 року селищний голова однієї з територіальних громад Тульчинського району уклав договір закупівлі селищною радою у приватного товариства автомобіля Hyundai Santa. 52-річний посадовець достовірно знав, що до селищної ради транспортний засіб не був поставлений, право власності на нього за держорганом не зареєстровано. Однак видав свідомо неправдиву документацію, в якій були зазначені фіктивні відомості про прийняття селищною радою вказаного авто від приватної компанії. Й, відповідно, селищною радою безпідставно перераховано на рахунок товариства 500 тис. грн.

Встановивши наявність достатніх доказів, селищному голові слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тоді суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі слідчого управління під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт у кримінальному провадженні на розгляд суду.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області