За розтрату понад ₴13,9 млн судитимуть керівника одного з підприємств системи державного резерву України

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства за множинні факти розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Керівник державного підприємства, яке входить в систему державного резерву України та є одним із найбільших промислових холодильників країни, налагодив схему розтрати майна цього підприємства. Він перерахував кошти на рахунки фіктивних підприємств за нібито придбання товарів та послуг, які фактично не поставлялись та не надавались.

В результаті протиправних дій державному підприємству завдано збитків на суму понад 13,9 млн грн, що підтверджено відповідними експертизами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора