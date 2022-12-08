За розтрату понад ₴250 млн суд арештував керівника благодійної організації

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн. грн. застави керівнику благодійної організації «Подих милосердя» Андрію Чорному, якого підозрюють у справі щодо розтрати 250 млн. грн.

Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

«8 грудня 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та змінила запобіжний захід із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 20 млн. грн. застави керівнику благодійної організації, одному з підозрюваних у справі щодо розтрати 250 млн. грн.», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що суд апеляційної інстанції відмовив стороні захисту у задоволенні їхньої скарги щодо зміни запобіжного заходу колишній виконувачці обов’язків державного секретаря Міністерства економіки України. Таким чином, суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 24 млн. грн.

«Як вже повідомлялось, за версією слідства, в результаті незаконних дій службових осіб Мінекономіки, держпідприємства та благодійної організації у червні 2022 року з рахунку держпідприємства на рахунок благодійної організації незаконно перераховано понад 250 млн. грн. начебто на закупівлю балістичних жилетів для потреб Міністерства оборони України. Проте броньовані жилети так і не були закуплені, а кошти за них через низку фінансових операцій перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності», – інформує САП.

На сьогодні дії колишньої службової особи міністерства, директора і головного бухгалтера держпідприємства, а також керівника благодійної організації кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.