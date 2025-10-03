За розтрату понад ₴420 тис. судитимуть директора психоневрологічного інтернату на Волині

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора Руденського психоневрологічного інтернату за фактом вчинення нею розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Встановлено, що упродовж квітня-травня 2024 року посадовиця скористалася можливістю проведення закупівель за спрощеною процедурою, уклала із підприємцем 10 прямих договорів про придбання товарів за цінами, значно вищими від ринкових.

У такий спосіб при купівлі одягу, взуття та постільної білизни було розтрачено понад 420 тисяч гривень, виділених на утримання підопічних інтернату.

Невдовзі обвинувачена постане перед судом.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури