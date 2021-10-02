За розтрату понад ₴700 тис. на Тернопільщині судитимуть керівника державного лісового підприємства

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора ДП «Бучацьке лісове господарство», що розтратив кошти підприємства (ч. 5 ст. 191 КК України).

За версією слідства, посадовець, діючи всупереч вимог законодавства та умов біржових контрактів, укладених між ДП «Бучацьке лісове господарство» та одним з підприємств, незаконно здійснив оплату вартості перевезення деревини на суму понад 700 тис грн.

Своїми протиправними діями керівник вчинив розтрату коштів ДП «Бучацьке лісове господарство» в особливо великих розмірах й завдав йому збитки на вказану суму.

За втручання прокуратури завдана шкода відшкодована у повному обсязі під час досудового розслідування.

Завершено слідство, що здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури