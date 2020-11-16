За розтрату понад $9 млн. коштів банку судитимуть колишнього голову правління

Офісом Генерального прокурора скеровано до Автозаводського районного суду міста Кременчука обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління одного із банків за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що посадовець вчинив розтрату понад 9 млн доларів США коштів банку під час передачі у заставу грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках цього банку у банківській установі іноземної держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ. Підтримання публічного обвинувачення забезпечуватиметься прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора