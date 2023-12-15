За самопреміювання та безпідставне встановлення доплат працівникам на Лубенщині судитимуть колишнього головлікаря медзакладу

Лубенською окружною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря одного з медичних закладів Лубенщини.

Чоловіку інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, упродовж 2020-2021 років, перебуваючи на посаді, головний лікар систематично підписував накази про своє преміювання та отримав за вказаний період премій на понад 120 тис. грн.

Окрім цього, він видав наказ про встановлення доплат завідувачу господарством, працівникам бухгалтерії, відділу кадрів, інженерам та іншим працівникам, посади яких не віднесено до переліку посад закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19 та мають право на доплати.

Як наслідок, працівники медичного закладу безпідставно отримали виплати на загальну суму майже 286 тис. грн. Наразі ці кошти відшкодовані.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Лубенським районним відділом поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури