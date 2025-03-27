За самовільне будівництво та незаконне набуття у власність ресторанного комплексу на березі озера Тельбін судитимуть підприємця

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду кримінальне провадження відносно директора приватного товариства за підозрою у самовільному будівництві ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в прибережній захисній смузі озера Тельбін (ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що підприємець, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи користування землі, самовільно зайняв частини трьох земельних ділянок в Дніпровському районі столиці.

Крім того, на цих ділянках він без жодних дозволів звів будівлі, які здавав в оренду іншим підприємцям.

Зазначимо, що ці земельні ділянки площею 0,1535 га перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Також встановлено, що обвинувачений, з метою набуття права власності на ці об’єкти нерухомості, використовував підроблені документи.

Разом з обвинувальним актом прокурорами до суду скеровано цивільний позов про відшкодування завданої шкоди територіальній громаді міста Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури