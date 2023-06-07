За самовільне захоплення земельних ділянок судитимуть посадовця одного із аграрних підприємств Золочівщини

Прокурори Золочівської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керуючого дільницею одного із відділень аграрного підприємства Золочівщини за фактом самовільного зайняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Слідством встановлено, що очолюваний обвинуваченим підрозділ аграрного підприємства самовільно захопив дві земельні ділянки комунальної власності.

Мова йде про землі загальною площею 8 га. Останні розміщені під лініями електропередач та в межах прибережної смуги водного об’єкта.

На самозайнятих земельних ділянках підприємство засадило зернові.

За клопотанням прокурора суд арештував урожай із вказаних земельних ділянок.

Довідково зазначимо, що прокурори скерували до суду позов з вимогою звільнити земельні ділянки та повернути їх у власність громади, а також сплатити шкоду завдану за їх використання. Судовий розгляд триває.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури