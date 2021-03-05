За самовільне зайняття земельної ділянки, що спричинило шкоду державі майже на ₴300 тис. – судитимуть посадову особу (фото)

Харківською місцевою прокуратурою №3 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора одного з харківських товариств за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику (ч. 1 ст.197-1 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Руслана Скуратовича, досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора товариства, виконуючи свої господарські функції, влітку 2020 року з метою отримання прибутку за допомогою найманої техніки спорудив паркан з бетонних плит, самовільно зайнявши земельні ділянки житлової та громадської забудови загальною площею 0,1339 га. Своїми діями зловмисник спричинив збиток територіальній громаді міста Харкова на загальну суму майже 300 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури