За сексуальне насильство, розбещення малолітньої та спробу підкупу слідчого судитимуть жителя Сумщини

Лебединським відділом Сумської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя Сумського району за фактом розбещення та вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої членом сім’ї, нанесення їй легких тілесних ушкоджень, а також надання неправомірної вигоди слідчому з метою впливу на нього (ч. 2 ст. 156, ч. 4 та ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 343 КК України).

За даними слідства, чоловік з 2018 року періодично вчиняв розбещення та сексуальне насильство щодо дівчинки, якій на той час було 11 років. Оскільки син підозрюваного співмешкав із матір’ю потерпілої, то дівчинка приходила до нього, щоб допомогти по господарству. Користуючись відсутністю інших осіб, чоловік вчиняв із дитиною насильницькі дії сексуального характеру. Більше трьох років дитина терпіла. Лише коли обвинувачений одного дня під час сварки почав бити матір дівчинки, а потім і її саму, дитина наважилася розповісти. Мати дівчинки звернулась у поліцію.

Під час допиту чоловік запропонував слідчому поліції 50 тис грн за знищення матеріалів кримінального провадження. Про цей факт правоохоронець повідомив керівництво та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України. Відтак передачу авансу в розмірі 5 тис грн було задокументовано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділення поліції №3 (м.Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури