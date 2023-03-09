За сексуальне насильство над донькою на 13 років відправиться за ґрати житель Житомирщини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальним прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні своєї малолітньої доньки (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України). Йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі. Також вироком суду інформацію про засудженого включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Ювенальний прокурор у суді довів, що рідний «батько», житель однієї з територіальних громад Житомирського району, упродовж року вчиняв дії сексуального характеру стосовно 12-літньої доньки.

Потерпіла неодноразово скаржилася матері, однак надійного захисту від неї не дочекалася. Сексуальне насильство пригнічувало емоційний стан дитини, на що звернула увагу шкільний психолог. Після відвертої розмови з малолітньою ученицею працівники навчального закладу викликали правоохоронців.

Відразу після розкриття злочину дівчинку та її рідну сестричку на виховання прийняла прийомна сім’я, де вони перебувають і дотепер.

Наразі у суді триває розгляд справи щодо позбавлення обох горе-батьків батьківських прав.

З дня затримання (жовтень 2021р.) – до набуття вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури