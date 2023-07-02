За сексуальне насильство щодо малолітньої доньки – 15 років позбавлення волі

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області суд визнав 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої (ч.ч. 4,6 ст.153 КК України) та призначив йому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі.

У жовтні 2021 року чоловік двічі чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки.

Згідно з вироком суду відомості про волинянина включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба обласної прокуратури