За сексуальне насильство щодо малолітньої дитини 7 років ув’язнення отримав житель Житомирщини

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Звягельської окружної прокуратури Житомирської області місцевого жителя визнано винним у сексуальному насильстві стосовно малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України).

Засудженому призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року раніше судимий 32-річний чоловік ввечері помітив у місті незнайому малолітню дівчинку та почав її переслідувати. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Переконавшись, що поблизу немає сторонніх осіб, засуджений підійшов до дитини і вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру. Потерпілій вдалося вирватися та втекти.

Зазначимо, раніше чоловік відбув 8-річний термін ув’язнення за інші злочини, у тому числі зґвалтування.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Звягельського районного відділу поліції.

Відомості про кривдника дитини будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора