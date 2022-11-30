За сексуальне насильство стосовно дитини засуджено жителя Полтавщини

За публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури 48-річного місцевого жителя визнано винним у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, восени цього року зловмисник, зневажаючи загальноприйнятими нормами моралі та поведінки у суспільстві, у підвалі нежитлової будівлі вчинив сексуальне насильство стосовно малолітньої дитини.

За скоєне Решетилівським районним судом фігуранта позбавлено волі на 7 років і 3 місяці. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури