За сексуальний злочин щодо дитини запоріжець проведе за ґратами 11,5 років

Запорізькою обласною прокуратурою доведено, що у травні 2020 року неодноразово судимий 41-річний мешканець Запорізької області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння із застосуванням фізичної сили вчинив дії сексуального характеру відносно малолітнього.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики наглядового відомства.

Враховуючи всі надані прокурором беззаперечні докази вчинення особою особливо тяжкого злочину судом постановлено обвинувальний вирок, за яким насильнику призначено покарання за ч. 4 ст. 152 КК України у вигляді 11 років та 6 місяців позбавлення волі. // ztv.zp.ua