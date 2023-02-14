За серію крадіжок і грабіж чоловіка засуджено до 7 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 38-річного чоловіка у вчиненні крадіжок та грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори довели вину мешканця м. Зміїв, який з жовтня 2022 року вчинив сім епізодів крадіжок у Харкові. Поле діяльності засудженого було досить широким — він витягав мобільні телефони із сумок потерпілих на вокзалі, неодноразово проникав у житлові та нежитлові приміщення, звідки виносив дрібну побутову техніку, а одного разу навіть «розжився» бензиновим генератором.

Крім того, наприкінці жовтня минулого року зловмисник пограбував жінку, вихопивши у неї з рук мобільний телефон.

Накрадене майно засуджений у подальшому перепродавав і таким чином «заробляв» на життя.

13 лютого 2023 року Червонозаводський районний суд м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура