За шахрайське заволодіння автомобілем до 6 років ув’язнення засуджено жителя Старокостянтинівської ОТГ

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 25-річного жителя Старокостянтинівської ОТГ у незаконному заволодінні транспортним засобом та шахрайстві (ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).



У серпні 2021 року неодноразово судимий чоловік прикинувся покупцем автомобіля та домовився з власницею, що буде сплачувати їй кошти за авто частинами протягом року.



Не здійснивши жодного платежу, зловмисник продав транспортний засіб третій особі, без згоди потерпілої.

Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулась до правоохоронців.

Вироком Старокостянтинівського районного суду чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури