За шахрайське заволодіння коштами військовослужбовців повідомлено про підозру чотирьом засудженим

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури сьогодні повідомлено про підозру чотирьом засудженим, які відбувають покарання в одній з установ ДКВС області за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами п’ятьох військовослужбовців ЗСУ в складі організованої злочинної групи (ч. 5 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що зловмисники з метою шахрайського заволодіння чужим майном, шляхом обману розміщували фіктивні оголошення у мережі Інтернет про надання неіснуючих послуг. Вони повідомляли потерпілих військовослужбовців про необхідність повної передплати, після чого незаконно привласнювали грошові кошти з метою особистого збагачення та поповнення за рахунок злочинної діяльності злодійського «общака».

Внаслідок злочинних дій організованої злочинної групи завдано матеріальну шкоду потерпілим на загальну суму 56 тис. грн.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, визначену розробленим організатором планом, усвідомлював незаконність і протиправність своїх та дій інших співвиконавців, бажав настання суспільно-небезпечних злочинних наслідків у виді шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману. Це свідчить про прямий умисел всіх членів злочинної групи для досягнення мети, визначеної організатором та доведеної до відома всіх членів цієї групи.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУНП в Черкаській області, за оперативного супроводу працівників УСР в Черкаській області ДСР НП України.

На даний час вживаються заходи із завершення досудового розслідування і прийняття у ньому кінцевого процесуального рішення.

Довідково: санкція ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури