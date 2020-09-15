За шахрайство із заволодінням ₴29 млн. судитимуть учасника злочинної групи

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного із членів злочинної групи, які заволоділи шляхом обману грошовими коштами підприємства в сумі понад 29 млн грн з використанням фіктивних рахунків та підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, учасник злочинної групи підшукував громадян зі скрутним матеріальним становищем та пропонував їм заробіток шляхом використання заздалегідь підроблених офіційних документів, у тому числі паспортів громадян України, для відкриття в банківських установах фіктивних рахунків.

Після надходження на ці рахунки грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, обвинувачений обготівковував їх за допомогою підроблених грошових чеків та передавав іншим учасникам злочинної групи.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Офіс Генпрокурора