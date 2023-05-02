За шахрайство із землями на суму понад ₴2 млн. судитимуть чинного депутата міськради на Львівщині

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чинного депутата однієї із міськрад Львівщини за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, обвинувачений незаконно приватизував земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн. Мова йде про ділянку загальною площею 2 га, яка знаходиться у Перемишлянському районі Львівської області.

Для цього він протиправно повторно скористався правом одноразової безоплатної передачі ділянок із земель державної або комунальної власності громадянам України.

Чиновник таким чином раніше вже приватизував дві земельні ділянки, однак попри це незаконно повторно отримав у приватну власність ще одну.

За позовом прокуратури незаконно приватизовані ділянки повернуто у власність територіальної громади.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури