За шахрайство на 40 мільйонів хмельничанку засуджено до 13 років 6 місяців ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Хмельницького та Хмельницької окружної прокуратури суд визнав 45-річну жінку винною у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).

Вона ошукала 25 людей на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

Найбільше потерпілих – хмельничани. Також є жителі з Житомирської, Рівненської, Херсонської та Черкаської областей.

Розмір шкоди окремим потерпілим коливається від 55 тисяч до 7 мільйонів гривень.

Без наміру повертати, зловмисниця «позичала» гроші нібито для здійснення підприємницької діяльності, а на вигадане лікування чоловіка за кордоном «зібрала» майже 10 мільйонів гривень.

Демонструючи спроможність виконати взяті на себе зобов’язання, жінка намагалась підтримувати з потерпілими дружні стосунки, нерідко дарувала їм цінні подарунки, після чого знову отримувала «кошти в борг».

До вступу вироку в законну силу обвинувачена перебуватиме під вартою.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури