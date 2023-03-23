За шахрайство на ₴5 млн. під виглядом інвестування у криптовалюту судитимуть учасників злочинної організації

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування відносно 8 учасників злочинної організації, які займалися махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України).

Слідством встановлено, що мешканець міста Києва на початку 2021 року створив та очолив злочинну організацію, діяльність якої була спрямована шахрайське заволодіння коштами громадян під виглядом інвестування у криптовалюту.

Зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку криптовалюти, а саме її купівлю за вигідною ціною та продаж за ціною вищою від закупівельну.

Також шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого полягає в покупці та перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Крім цього, керівник злочинної організації запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, облаштували у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.

Таким чином, учасники злочинної організації залучали кошти довірливих громадян. Однак після одержання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки ніякі послуги інвесторам не надавалися, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами злочинної організації.

У межах слідства встановлено понад 20 потерпілих, яким спричинено збитків на суму близько 5 млн гривень.

22 березня 2023 року обвинувальний акт відносно 8 учасників злочинної організації скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УВБ в м. Києві ДВБ НП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура