За шахрайство на суму понад ₴800 тис. судитимуть злочинне угрупування, до складу якого входили державні кадастрові реєстратори

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинного угруповання, до складу якого входили троє державних кадастрових реєстраторів, за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, використання завідомо підробленого документа, несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, 40-річний місцевий мешканець організував схему незаконного набуття права власності на земельні ділянки. До протиправної діяльності залучив 3-х державних кадастрових реєстраторів ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області.

Діяла група за заздалегідь розробленому злочинному плану. Спочатку організатор надав реєстраторам підроблені документи, необхідні для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім держслужбовці на підставі цих документів за допомогою електронних ключів внесли недостовірні дані до Національної кадастрової системи. У такий спосіб за обвинуваченим незаконно визнано право власності на 17 земельних ділянок державної форми власності, розташованих на території однієї з територіальних громад Запорізької області, загальною вартістю понад 800 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура