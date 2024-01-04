За шахрайство під виглядом соціальних виплат на Харківщині судитимуть членів ОЗГ

Зловмисники отримували дані банківських карток громадян за допомогою фішингових сайтів і надалі привласнювали з них кошти. Обвинувальний акт відносно чотирьох членів угруповання скеровано до суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Злочинну схему викрили кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими Харківського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури.

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Харківщини, які залучили до неї ще двох спільників. Для реалізації шахрайської «схеми» фігуранти створювали фішингові вебресурси під виглядом офіційних сайтів державних банків. Надалі зловмисники розсилали посилання на такі вебсайти власникам акаунтів у популярних соціальних мережах та месенджерах. Громадянам пропонували отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій або соціальну допомогу від держави, у тому числі в межах дії єПідтримки. Основною умовою було заповнення онлайн-форми на фішинговому ресурсі за раніше наданим посиланням.

За допомогою таких форм члени угруповання отримували дані банківських карток потерпілих та заволодівали їх коштами. Отримані кошти правопорушники «виводили» на підконтрольні банківські рахунки за допомогою платіжних систем.

Оперативники кіберполіції провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки та гроші.

Встановлено, що у такий спосіб зловмисники встигли ошукати 13 потерпілих. Загальна сума збитків перевищує 100 тисяч гривень.

Учасникам ОЗГ повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) у редакції Кримінального кодексу України, чинній до 11.08.2023. Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Підсудним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України