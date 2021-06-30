За шахрайство та підбурювання до надання $10 тис. хабаря судді судитимуть поліцейського

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно співробітника одного з територіальних підрозділів Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за фактом заволодіння чужим майном шахрайським шляхом та підбурювання до надання неправомірної вигоди судді, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у січні 2021 року два співробітника поліції, діючи у змові, повідомили обвинуваченому, який перебував під вартою, про необхідність передання одному з них грошові кошти у розмірі 10 тис дол США з метою вирішення із суддею питання щодо зміни йому запобіжного заходу на непов’язаний із позбавленням волі. Поліцейські не мали впливу на прийняття такого рішення суддею та після отримання коштів хотіли залишити їх собі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, за оперативного супроводу Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора