За шахрайство та підбурювання іноземців до надання хабаря працівникам СБУ затримано групу осіб

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито групу осіб у шахрайському заволодінні коштами іноземних громадян, а також у підбуренні їх до надання неправомірної вигоди працівникам Служби безпеки України (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, двоє громадян Вірменської Республіки та громадянин України, зловживаючи довірою іноземців — трьох громадян Республіки Туркменістан, під приводом надання допомоги в продовженні строків перебування в Україні, отримали від введених в оману іноземців їх паспорти для виїзду за кордон. Крім того, не маючи наміру фактичного надання допомоги, зловмисники повідомили потерпілим про нібито факт вилучення їх паспортів Службою безпеки України та про необхідність передати через них співробітникам СБУ 2100 доларів США у якості неправомірної вигоди за повернення вилучених документів.

19.01.2022 у ході проведення контролю за вчиненням злочину фігурантів кримінального провадження затримано «на гарячому» у порядку ст. 208 КПК України під час передачі коштів у розмірі 2100 доларів США.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення інших можливих учасників злочину.

Заходи із документування та викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура