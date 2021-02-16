За шахрайство та підробку ID-карток країн ЄС на ₴2 млн. судитимуть членів злочинної групи на Вінниччині

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму 2 мільйони 205 тисяч гривень, а також здійснювали збут підроблених ID-карток країн Європейського Союзу (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, члени групи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Європейського Союзу, шляхом обману 69 потерпілих та зловживання їх довірою заволоділи їхніми коштами.

Розслідуванням встановлено причетність членів організованої групи до 101 епізоду злочинної діяльності, з яких 69 епізодів віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури