За шахрайство з модульними будинками на суму понад ₴650 тис. судитимуть львів’янина

За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного мешканця Львова за фактом шахрайства (ч. 2, 3 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений розробив та реалізував шахрайську схему заволодіння грошовими коштами у значних та великих розмірах.

Фігурант запевнив потерпілого, що може виготовити та встановити модульний будинок. Для цього він уклав з потерпілим фіктивний договір про виконання вищевказаних робіт. Представився заступником директора одного з будівельних підприємств Львова. Однак таким ніколи не являвся.

Згідно договору потерпілий сплатив аванс та додаткові витрати в загальному розмірі 290 тис грн. Обвинувачений розпорядився коштами на власний розсуд.

По такому ж плану він «опрацював» і іншого потерпілого, заволодівши 367 тис грн.

Таким чином чоловік заволодів 657 тис грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури