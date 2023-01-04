За шахрайство з нерухомістю на суму понад ₴2 млн. на Запоріжжі судитимуть 3-х членів злочинного угруповання

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, яка вчинила шахрайські дії з нерухомістю запоріжан на загальну суму понад 2 млн грн.

За даними слідства, три місцеві мешканці, двоє з яких колишні працівники агентств із нерухомості, об’єднались у злочинне угруповання та розробили злочинну схему незаконного заволодіння квартирами містян.

Спочатку вони підшукували на території Запоріжжя об’єкти нерухомості, власники яких є одинокі люди, що зловживають алкоголем або тривалий час відсутні за місцем проживання, чи взагалі померли та не мають спадкоємців. Потім із використанням підроблених правовстановлюючих документів переоформляли цю нерухомість на одного з членів угруповання та продавали добросовісним набувачам. У такий спосіб їм вдалось заволодіти двома квартирами, при спробі переоформити ще дві шахраї були викриті правоохоронцями.

Їм інкримінують заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене у великих розмірах, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділу поліції № 2 за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура