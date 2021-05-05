За шахрайство з виплатами учасникам АТО на ₴6,8 млн. на Тернопільщині судитимуть чотирьох осіб (ФОТО)

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що троє місцевих мешканців підшуковували учасників АТО й пропонували їм оформити інвалідність для отримання пенсій. За допомогою киянина через столичні медзаклади вони оформляли довідки про стан здоров’я та з цими документами проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію. Насправді учасники бойових дій не мали захворювань, вказаних у медичній документації, які б надавали підстави для встановлення групи інвалідності.

Також для оформлення документів про інвалідність учасники АТО надали аферистам реквізити банківських рахунків та доступ до них. Таким чином четверо осіб привласнювали одноразові виплати у сумі понад 400 тис грн. Наразі встановлено 16 атовців, виплати яких присвоїли.

Сума збитків становить понад 6,8 млн грн. З метою їх відшкодування на майно підозрюваних накладено арешт. Завдяки своєчасним і злагодженим діям правоохоронців вдалося попередити заволодіння ще 6 млн грн державних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Тернопільській області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.

Офіс Генпрокурора