За шахрайство з житлом для переселенців судитимуть учасників злочинної схеми

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування щодо осіб, які займалися шахрайством із житлом для вимушених переселенців (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, група осіб, маючи на меті шахрайське заволодіння чужим майном, розмістили в інтернеті оголошення про здачу в оренду будинку в Закарпатській області за ціною 1500 грн за добу.

Громадяни, які через збройну агресію рф, були змушені залишити своє місце проживання та терміново шукали тимчасове житло на Закарпатті, перераховували кошти за оренду будинку на банківські рахунки зловмисників, після чого останні припиняли з ними зв’язок.

Встановлено, що упродовж березня 2022 року зловмисникам вдалося ошукати 9 потерпілих.

Наразі обвинувальні акти що двох зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. Провадження щодо третього підозрюваного зупинене у зв’язку з призовом його до лав Збройних Сил України.

Викриття зловмисників здійснювалося за матеріалами та у взаємодії з управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України спільно зі слідчими СУ ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура