За шість крадіжок та два грабежі рівнянина засудили до п’яти років позбавлення волі

У листопаді торік 32-річний житель обласного центру звільнився із колонії, де перебував за вчинення майнових злочинів. Довго не зволікав та одразу приступив до старої «справи» — за кілька місяців злочинним шляхом здобув понад 26 тисяч гривень.

Раніше судимий чоловік використовував у своїй діяльності різні «локації»: із підвального приміщення багатоповерхівки викрав перфоратор, електродриль, самокат, з інших двох підвалів – по велосипеду, з гаража – чотири колісні диски з шинами, з квартири – газову колонку, з підсобного приміщення будинку поцупив масляний обігрівач.

Крім того, із супермаркету намагався викрасти светр, а з квартири — пилосмок, але його затримали поліцейські.

Слідчі повідомили 32-річному рівнянину про підозру у скоєних злочинах, а суд помістив до слідчого ізолятора, де він перебуває і досі.

Подальшу долю обвинуваченого визначив суд: 5 років та один місяць позбавлення волі. Обставиною, що пом’якшило покарання, стало щире каяття.

Чотири колеса та обігрівач повернули власникам, адже решту краденого майна обвинувачений продав, а гроші витратив на власні потреби.

Відділ комунікації поліції Рівненської області