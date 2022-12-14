За шкоду на ₴25,5 млн., та ухилення від сплати ₴41,2 млн. податків судитимуть ексгендиректора ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе»

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НПУ, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно на той час генерального директора Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе», зловживання повноваженнями якого спричинило підприємству майнову шкоду в розмірі 25,5 млн грн, а також за фактом умисного ухилення від сплати 41,2 млн грн податків.

За даними слідства, у квітні 2013 року обвинувачуваний уклав іпотечний договір з кредитною установою та передав їм під заставу все майно дитячого оздоровчого центру «Чайка», що належав науково-виробничому об’єднанню. Однак відповідно до чинного законодавства, майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями та не може передаватися у заставу.

Підприємство позику не повернуло, відтак у 2021 році банк забрав дитячий оздоровчий табір у рахунок погашення заборгованості. Незаконними діями генерального директора об’єднанню завдано шкоду в розмірі 25,471 млн грн (ринкова вартість нерухомого майна оздоровчого центру).

Окрім того, будучи розпорядником коштів товариства та достовірно знаючи про нараховані зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, обвинувачуваний не сплачував податки упродовж 8 місяців 2018 року. При цьому, з аналізу руху коштів товариства встановлено, що в цей період на рахунках було достатньо коштів, які були перераховані в якості оплати за товари, роботи та послуги на рахунки інших суб’єктів господарювання. Відтак у товариства була об’єктивна можливість повно і своєчасно сплатити до бюджету податок в сумі 41 226 199, 79 грн.

Дії ексгендиректора кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» та ч. 3 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області