За систематичні хабарі від підприємців затримано керівницю одного з управлінь ГУ ДПС в Донецькій області

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру одному з керівників управлінь ГУ ДПС в Донецькій області під час одержання неправомірної вигоди. Вона підозрюється у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

За попередньою інформацією, податківиця налагодила незаконну схему одержання неправомірної вигоди від підприємців за нестворення штучних перешкод здійсненню господарської діяльності. За свої «послуги» вимагала до 1 відсотку від валового обороту підприємств за місяць, що становить близько 1 000 доларів США.

У ході досудового розслідування слідчими ДБР задокументовано факти одержання неправомірної вигоди на загальну суму більше 50 000 гривень.

Наразі слідчими ДБР проводяться обшуки у Слов’янсько-Лиманському управлінні ГУ ДПС в Донецькій області та за місцем проживання підозрюваної.

У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід — ГУ БКОЗ СБ України.

ДБР