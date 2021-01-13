За скоєння смертельної ДТП на Львівщині розшукується Пилипчак Назарій (фото)

Співробітники поліції Львівщини розшукують Пилипчака Назарія Руслановича, 28.10.1994 р.н., жителя села Верхнє Синьовидне Сколівського району, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України.

21 квітня 2014 року у місті Сколе розшукуваний здійснив наїзд на 51-річного пішохода, який внаслідок ДТП загинув.

Слідчі Сколівського відділення поліції провели досудове розслідування та повідомили зловмиснику про підозру. Проте від того часу підозрюваний переховується від слідства.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановили місцеперебування розшукуваного, прохання зголоситися на оперативну лінію 102.

Відділ комунікації поліції Львівської областi