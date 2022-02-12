За скоєння смертельної ДТП на Одещині судитимуть поліцейського

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні минулого року співробітник одного з районних відділів поліції Одеси, керуючи власним автомобілем, проїхав на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з іншим автомобілем, водій якого загинув на місці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури