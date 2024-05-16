За скоєння суспільно-небезпечних діянь до 41-річного уманчанина застосовано примусові заходи медичного характеру

Прок урорами Уманської окружної прокуратури забезпечено процесуальне керівництво та підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 41-річного уманчанина за фактами зберігання вогнепальної зброї, умисне грубе порушення громадського порядку (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Доведено, що влітку 2023 року чоловік облив паливно-горючою рідиною та спробував підпалити підвіконня однієї з квартир сусіднього будинку. На щастя, пожежі не сталося.

У ході розслідування, за місцем проживання зловмисника, було проведено обшук та виявлено два корпуси бойових ручних гранат з підривачем до них.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, чоловік за своїм психічним станом в момент скоєння злочину не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому суд ухвалив застосувати до нього примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.

Досудове розслідування здійснював Уманський РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури