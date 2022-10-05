За скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів київські оперативники розшукали 171 зловмисника

Серед розшуканих – ті, хто скоїв умисне вбивство, розбійні напади, грабежі, незаконні заволодіння транспортними засобами, тяжкі тілесні ушкодження та збував наркотики.

Протягом минулих двох тижнів поліцейські Києва посилили заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Завдяки кропіткій роботі, до якої були задіяні співробітники управління карного розшуку, оперативники територіальних управлінь поліції, було викрито та затримано 171 правопорушника, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Серед скоєних ними злочинів – умисне вбивство, розбійні напади, грабежі, незаконні заволодіння транспортними засобами, тяжкі тілесні ушкодження та збут наркотиків. Під особливою увагою правоохоронців також злочини майнової спрямованості, аби максимально знизити рівень злочинності за цим напрямком.

Крім того, оперативники продовжують проводити заходи з розшуку безвісно зниклих громадян.

Відтак, поліцейські знайшли 319 осіб та відновили з ними зв’язок. Також поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 50 осіб.

Робота у вищезазначених напрямках триватиме й надалі. Також столичні поліцейські нагадують порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон.

Відділ комунікації поліції Києва