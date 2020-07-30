За скоєння умисного вбивства поліцейські Дружківки затримали двох чоловіків

Зловмисники забили свого знайомого ногами та лягли спати, а наступного дня загорнули тіло у ковдру, винесли з квартири і сховали в бетонній ямі. Оперативники встановили місце злочину та обох осіб, причетних до вбивства. Викрити фігурантів допоміг службовий пес Боніфацій.

Повідомлення про злочин надійшло до Дружківського відділення поліції в середу, 29 липня о 6.30. Тіло чоловіка виявив у ямі поблизу гаражів випадковий перехожий.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та керівництво поліції Дружківки. Встановлено, що потерпілий загинув насильницькою смертю. Злочин було розкрито упродовж дня.

Відпрацювавши район, співробітники сектору кримінальної поліції встановили місце скоєння злочину і двох підозрюваних. Під час розшукових заходів було задіяно кінолога зі службовим собакою Боніфацієм, який також вказав на квартиру зловмисників.

З’ясувалося, що вбивство сталося декілька днів тому, 27 липня у багатоквартирному будинку. У ході вживання спиртних напоїв між трьома чоловіками виник конфлікт. Згадавши старі образи, господар квартири та його товариш накинулись на гостя і завдали йому чисельні удари ногами. Нападники пішли спати, а на ранок виявили, що 56-річний чоловік помер. Отримані травми виявилися не сумісними із життям.

Щоб приховати сліди злочину і уникнути відповідальності, спільники загорнули тіло загиблого у ковдру та ввечері винесли до ями, що розташована неподалік будинку.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Дружківське відділення поліції Донецької області